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16:01, 9 июня 2023Из жизни

Стадо слонов спасло леопарда от голодных львиц

Latest Sightings: стадо слонов помешало двум львицам отобрать добычу у леопарда

Стадо слонов в Южно-Африканской Республике (ЮАР) спасло леопарда от двух голодных львиц, которые забрались на дерево и попытались отобрать у него добычу. Видео произошедшего опубликовано на YouTube-канале Latest Sightings.

Запись разместил в сети главный гид заповедника Саби-Сэнд по фамилии Маммес. «Мы ехали по следам гепарда и услышали по рации сообщение о появлении самца леопарда. Мы сразу изменили курс и двинулись в его направлении», — рассказал гид. Участники тура заметили двух львиц, двигавшихся в ту же сторону. Львицы часто пользуются случаем и отбирают добычу у других хищников, пояснил гид.

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«Когда мы прибыли на место, львицы уже были там. Одна из них быстро взобралась на дерево и вынудила леопарда уронить импалу. Вторая схватила брошенную добычу и побежала, а первая начала бросаться на леопарда», — рассказал Маммес. В этот момент из зарослей появилось стадо слонов, явно недовольное шумом. Слоны начали трубить и помешали хищницам отобрать добычу у леопарда. Сидевшая на дереве львица поспешно скрылась.

Слоны начали преследовать ее, что дало леопарду возможность покинуть место стычки. «Он тоже спрыгнул с дерева и убежал, оставив нас в восторге от произошедшего», — рассказал Маммес.

Он отметил, что слоны иногда прогоняют львов, чувствуя угрозу. Когда эти животные видят львов, они громко трубят, чтобы предупредить их о своем приближении.

Ранее сообщалось, что глупый лев в Марлот-Парк, ЮАР, вмешался в охоту львиц и спас пойманного ими бородавочника. Хищник позволил ему убежать и лишил обеда все семейство.

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    Алиса Дмитриева
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