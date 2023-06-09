Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 9 июня 2023Путешествия

Авиакомпании России захотели возобновить рейсы в популярную пляжную страну

Росавиация заявила о желании авиакомпаний возобновить рейсы в Тунис

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Российские авиакомпании захотели возобновить полеты на курорты Туниса. О желании перевозчиков запустить рейсы в популярную пляжную страну заявили в пресс-службе Росавиации со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина.

«Перевозчики проводят оценку технических и производственных возможностей для возобновления полетов по данному направлению», — говорится в сообщении.

В Росавиации также напомнили, что в настоящее время полеты в Москву и Санкт-Петербург из курортного города Монастира осуществляет тунисская Nouvelair Tunisie. Авиакомпании из России в Тунис не летают.

Материалы по теме:
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022

Замглавы ведомства также посоветовал тунисской компании рассмотреть вопрос начала перевозок в другие регионы России с целью расширения географии полетов и развития туризма.

Ранее стало известно, что в России планируют открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг. Уточняется, что он откроется 12 июня и позволит сократить время полетов, а также увеличить пропускную способность маршрута.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о провале попыток контрнаступления ВСУ и назвал соотношение потерь
    82-летний пенсионер получил «последнее предупреждение» за торговлю наркотиками
    Человечеству предрекли жизнь в трущобах
    США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
    Дзюба прокомментировал публикацию новых интимных видео с его участием
    Путин заявил о начале украинского наступления
    Регина Тодоренко показала свое фото со школьного выпускного
    Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон назвал сроки завершения карьеры
    Второй фигурант дела о краже метанола у МВД для «Мистера Сидра» арестован
    Врач назвала неожиданные причины инфарктов у женщин
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.