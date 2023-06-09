Авиакомпании России захотели возобновить рейсы в популярную пляжную страну

Росавиация заявила о желании авиакомпаний возобновить рейсы в Тунис

Российские авиакомпании захотели возобновить полеты на курорты Туниса. О желании перевозчиков запустить рейсы в популярную пляжную страну заявили в пресс-службе Росавиации со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина.

«Перевозчики проводят оценку технических и производственных возможностей для возобновления полетов по данному направлению», — говорится в сообщении.

В Росавиации также напомнили, что в настоящее время полеты в Москву и Санкт-Петербург из курортного города Монастира осуществляет тунисская Nouvelair Tunisie. Авиакомпании из России в Тунис не летают.

Замглавы ведомства также посоветовал тунисской компании рассмотреть вопрос начала перевозок в другие регионы России с целью расширения географии полетов и развития туризма.

Ранее стало известно, что в России планируют открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг. Уточняется, что он откроется 12 июня и позволит сократить время полетов, а также увеличить пропускную способность маршрута.