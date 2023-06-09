Глава ВТБ заявил о наступлении стадии горячей войны в мире

Глава ВТБ Костин: мир вступил в стадию горячей войны

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ситуация в мире сейчас хуже, чем во времена холодной войны. Происходящее сегодня он назвал «горячей войной». Своим мнением Костин поделился в интервью Reuters.

«Какая же холодная, когда столько идет вооружения западного и куча западных служб и военных советников задействовано?» — заявил глава ВТБ, назвав ситуацию очень «непростой и тревожной».

Костин подчеркнул, что мир становится опасным, «куда опасней, чем был в холодную войну». «Ведь у нас дети есть у всех, мы думаем, как им дальше жить», — высказался он.

По мнению главы ВТБ отметил, что «мы все больше и больше вползаем в конфликты». По его словам, мир будет все больше фрагментарным. «И конфликты у Запада не только с нами и у нас: вы видите, Китай с Америкой и Европой начинают разъезжаться», — привел он пример.

Костин пояснил, что глобализм рухнул, но развиваются цифровые технологии, система коммуникаций, а без международного разделения труда «все равно жить невозможно». «И даже сегодня Запад что-то покупает в России, а Россия что-то привозит с Запада. Есть проблемы, которые нам все равно можно решить только совместно, — например, экологические», — резюмировал собеседник агентства.

23 мая Андрей Костин заявил о необходимости напрямую подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT. Он сообщил, что за последний квартал число трансграничных переводов между Россией и Китаем выросло более чем на 200 процентов только по банку ВТБ. Костин отметил, что бенефициарами такого подключения станут не только крупные компании, но и малый и средний бизнес двух стран, роль которого в двусторонней торговле растет.