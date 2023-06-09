Посол России оценил перспективы возобновления взаимодействия с Грецией

Посол РФ Маслов: не стоит ожидать возобновления взаимодействия с Грецией в ближайшее время

Двустороннее взаимодействие России и Греции в ближайшее время не возобновится. Так перспективы оценил посол РФ Андрей Маслов, сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что возобновление двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе ожидать не следует», — заявил дипломат.

Ранее Греция выступила против 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Отмечается, что ряд греческих компаний находятся в украинском списке международных спонсоров войны. Пока Киев не уберет их из своего списка, Афины не одобрят санкций против России.