Врач назвала неожиданные причины инфарктов у женщин

Врач Оксана Драпкина назвала стресс из-за домашних дел среди факторов женского инфаркта

У некоторых женщин риск инфаркта выше, чем у других, предупредила член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава Оксана Драпкина. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

Одна из причин того, почему у женщин чаще случаются осложнения сердечно-сосудистых заболеваний, состоит в том, что поражение миокарда у них развивается позже, объяснила она. «Ишемическая болезнь сердца у женщин развивается на шесть-восемь лет позже, чем у мужчин. Соответственно, риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин из-за более старшего возраста и уже имеющихся заболеваний оказывается повышен», — говорит она.

Среди нетипичных и неожиданных факторов возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, которые пока не включены в клинические рекомендации, Драпкина назвала раннее менархе, раннюю менопаузу, подростковую беременность, выкидыши, гистерэктомию (удаление матки), лечение рака молочной железы, аутоиммунные и ревматические заболевания, а также депрессию и стресс, связанные с необходимостью заниматься домашними делами в одиночестве.

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