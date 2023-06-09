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18:29, 9 июня 2023Мир

Во Франции оценили влияние результатов выборов в США на конфликт на Украине

Экс-президент Франции Олланд: итог конфликта на Украине зависит от результатов выборов США

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Итог конфликта на Украине зависит от результатов президентских выборов в США в 2024 году. Их влияние на развитие украинского кризиса оценил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью Financial Times.

Политик высказал свое мнение о том, чем закончится украинский конфликт, если президентом станет бывший американский лидер Дональд Трамп. «Если Трамп будет избран, то скажет: мы на этом останавливаемся; все, что есть у русских, они могут оставить себе. Война обходится слишком дорого». — отметил он.

Олланд также указал на изменения с момента его ухода с поста президента Франции. Он подчеркнул, что «очертания нового геополитического порядка стали более четкими, а союз России и Китая укрепился и бросил вызов Западу».

Ранее Трамп пообещал, что если снова станет президентом, то организует переговоры между Москвой и Киевом. По словам политика, он ладит как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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    Семен Александров
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