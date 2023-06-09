Работодатели оценили шансы на трудоустройство россиян с иностранным образованием

Исследование «Зарплаты.ру»: работодатели готовы доплачивать за иностранный диплом

Большинство работодателей готовы доплачивать соискателям за диплом об иностранном образовании. Многие также отметили, что готовы оплатить сотрудникам обучение в иностранном вузе для того, чтобы повысить квалификацию своих специалистов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в исследовательском центре «Зарплата.ру» и международном образовательном центре GoStudy.

«78 процентов российских работодателей готовы доплачивать соискателям за иностранный диплом. Каждый четвертый оценивает образование в 100 тысяч рублей в год и более, а 25 процентов — на 30-100 тысяч. При этом 30 процентов не готовы доплачивать более 10 000-20 000 в год», — отмечают исследователи.

Опрошенные руководители бизнеса также оценили навыки, которыми лучше владеют соискатели с зарубежным образованием. Как выяснилось, такие сотрудники обладают большими навыками самоорганизации, критического мышления и работы в команде. Самой сильной стороной зарубежного образования оказались информационные технологии.

Специалисты, которые прошли обучение в иностранном вузе, помогут руководителю по-новому взглянуть на процессы внутри, чтобы внедрить, например, современные методики в управлении командой или оптимизировать бизнес-процессы продакт-оунер GoStudy Ксения Лазарова

Исследователи также выяснили, что треть руководителей готовы оплатить сотруднику обучение в зарубежном вузе. Самой популярной сферой, в которой бизнесмены готовы оплатить учебу подчиненным, стали информационные технологии, далее идут менеджмент и маркетинг.

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