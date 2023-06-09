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20:36, 9 июня 2023Забота о себе

Победитель шоу талантов оказался на ИВЛ из-за загадочной болезни

Певца Майкла Гримма ввели в искусственную кому из-за необъяснимо скачущего давления

Фото: Waseem Andrabi / Hindustan Times / Getty Images

44-летний американский певец и автор песен, победитель шоу талантов Майкл Гримм оказался подключен к аппарату искусственной вентиляции легких из-за загадочной болезни. О его истории пишет издание People.

Как рассказала в социальных сетях жена артиста Люси, в последнее время Гримм чувствовал себя плохо и с трудом выходил на сцену. 29 мая 2023 года она отвезла мужа в больницу. «Ему стремительно становилось хуже, он с трудом ходил, не мог поднять голову, не отвечал на вопросы», — вспоминает она.

Врачи предположили, что у Майкла Гримма инсульт, из-за необъяснимо скачущего давления и судорог его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 6 июня музыкант задышал сам, но все еще находится в коме. Специалисты не могут установить, что случилось с артистом. «Ему нужно будет восстанавливать голос после ИВЛ, восстанавливать работу органов, мышц. Потребуется и ментальное восстановление, чтобы прийти в норму. Это займет какое-то время», — написала его жена.

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    Александра Лисица
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