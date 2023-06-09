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16:53, 9 июня 2023Наука и техника

Япония создаст новую противокорабельную крылатую ракету

Минобороны Японии поручило компании KHI создать новую противокорабельную крылатую ракету

Изображение: Japanese MoD

Минобороны Японии поручило компании Kawasaki Heavy Industries (KHI) создать новую противокорабельную крылатую ракету. Об этом сообщает The Drive.

Ракету планируется разработать в период с 2023 по 2027 год. На работы по созданию нового оружия в текущем году планируется выделить 257 миллионов долларов.

Изучив изображения ракеты, представленные японским военным ведомством, издание пишет, что оружие получит пару выдвижных крыльев и четыре хвостовых стабилизатора. The Drive напоминает, что KHI уже несколько лет работает над прототипом крылатой ракеты большой дальности.

Запускать ракету предлагается с кораблей, подлодок, самолетов и наземных пусковых установок. Опционально ракета может использоваться для радиоэлектронной борьбы, разведки и ударов по наземным целям.

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Ракета получит турбовентиляторный двигатель KJ300, который в настоящее время разрабатывается компанией. Предполагается использование инерциальной и спутниковой навигационной систем, головная самонаводящаяся часть получит инфракрасный и (или) радиочастотный датчик. Длина ракеты — от шести до десяти метров, дальность полета — более тысячи километров, скорость — около 0,8 числа Маха.

В январе Yomiuri сообщило, что Япония планирует создать ракету со сменными боеголовками дальностью в одну тысячу километров.

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    Иван Потапов
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