Япония создаст новую противокорабельную крылатую ракету
Минобороны Японии поручило компании Kawasaki Heavy Industries (KHI) создать новую противокорабельную крылатую ракету. Об этом сообщает The Drive.
Ракету планируется разработать в период с 2023 по 2027 год. На работы по созданию нового оружия в текущем году планируется выделить 257 миллионов долларов.
Изучив изображения ракеты, представленные японским военным ведомством, издание пишет, что оружие получит пару выдвижных крыльев и четыре хвостовых стабилизатора. The Drive напоминает, что KHI уже несколько лет работает над прототипом крылатой ракеты большой дальности.
Запускать ракету предлагается с кораблей, подлодок, самолетов и наземных пусковых установок. Опционально ракета может использоваться для радиоэлектронной борьбы, разведки и ударов по наземным целям.
Ракета получит турбовентиляторный двигатель KJ300, который в настоящее время разрабатывается компанией. Предполагается использование инерциальной и спутниковой навигационной систем, головная самонаводящаяся часть получит инфракрасный и (или) радиочастотный датчик. Длина ракеты — от шести до десяти метров, дальность полета — более тысячи километров, скорость — около 0,8 числа Маха.
В январе Yomiuri сообщило, что Япония планирует создать ракету со сменными боеголовками дальностью в одну тысячу километров.