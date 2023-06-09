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18:06, 9 июня 2023Среда обитания

В Калининградской области ввели режим ЧС

Губернатор Калининградской области Алиханов ввел режим ЧС регионального характера

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

В Калининградской области из-за сокращения посевов ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Решение о введении ЧС приняли на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. По словам губернатора, в мае в области выпало около 5,5 процента климатической нормы осадков.

«Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению — почвенной засухе. По прогнозу дождя не ожидается. Кроме того, из-за отсутствия осадков постепенно в регионе устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах», — написал Алиханов.

Ранее стало известно, что аномальная жара, стоящая на Урале и в Сибири с начала мая, грозит этим регионам дефицитом сочных кормов, которые используются для питания крупного рогатого скота. Если ситуация с осадками в ближайшее время не изменится, это может привести к тому, что осенью фермеры начнут отправлять скот на убой.

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    Нина Ташевская
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