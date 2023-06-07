В засухе на Урале и в Сибири увидели угрозу для коров

На фоне дефицита кормов из-за засухи в Сибири опасаются снижения поголовья коров

Аномальная жара, стоящая на Урале и в Сибири с начала мая, грозит этим регионам дефицитом сочных кормов, которые используются для питания крупного рогатого скота. Если ситуация с осадками в ближайшее время не изменится, это может привести к тому, что осенью фермеры начнут отправлять скот на убой. Такими опасениями с «Ведомостями» поделились животноводы.

Травы, силос и другая растительная продукция с содержанием влаги 70-92 процента составляет не менее 80 процентов рациона молочных коров. Соответственно, недостаток таких кормов может привести к сокращению надоев.

Тем временем в Екатеринбурге за месяц выпал всего один процент месячной нормы осадков, а в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях из-за жары штормовое предупреждение объявлено до 9 июня.

Как рассказал председатель совета директоров «МолСиб» Игорь Елисеенко, если погода не изменится в ближайшие дни, из-за дефицита кормов и стоимости осенью придется снижать поголовье.

На фоне существенных рисков дефицита крупные компании уже начали искать и контрактовать сочные корма на осень, хотя обычно выращивали их самостоятельно. В свою очередь, в Минсельхозе «Ведомостям» пояснили, что давать оценку по объемам заготовки грубых и сочных кормов пока преждевременно.

Ранее власти и экологи во Франции назвали повторяющиеся засухи, болезни деревьев, а также более активное использование древесины причинами снижения способности земель и лесов поглощать углекислый газ. На фоне этого там опасаются, что стране будет трудно достичь цели по нулевому уровню выбросов к 2050 году.