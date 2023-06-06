Европейцы испугались снижения способности лесов поглощать углекислый газ

Во Франции опасаются, что засухи могут помешать борьбе с выбросами углекислого газа

Во Франции назвали повторяющиеся засухи, болезни деревьев, а также более активное использование древесины причинами снижения способности земель и лесов поглощать углекислый газ, пишет Bloomberg. Министерство окружающей среды этой европейской страны назвало ситуацию тревожной.

По данным некоммерческой организации Citepa, на которые ссылается агентство, в 2022 году во Франции на фоне пережитой «самой сильной за всю историю засухи» леса и сельхозугодья поглотили вдвое меньше углекислого газа, чем в 2015 году. В связи с этим власти Франции посетовали, что ситуация требует более пристального внимания, чтобы помочь стране достичь цели по нулевому уровню выбросов к 2050 году.

Президент Эммануэль Макрон заявил в октябре прошлого года, что его страна должна стремиться посадить один миллиард деревьев в течение следующих десяти лет, чтобы обновить десять процентов своих лесов. Во Франции рассчитывают, что к 2050 году на естественные поглотители углерода, а также системы улавливания и хранения будет приходиться около 80 миллионов тонн CO2, но леса и сельскохозяйственные угодья поглотили менее четверти этого количества в прошлом году.

В целом, по данным Лесной информационной системы Европы, леса региона все еще остаются поглотителем углерода, улавливая больше углекислого газа из атмосферы, чем выбрасывая, но удаляемое ими его количество неуклонно снижается в течение последнего десятилетия.

Сокращение поглотителей углерода «может быть связано с увеличением смертности деревьев из-за повторяющихся засух с 2015 года и санитарных кризисов», считают эксперты Citepa. Среди других причин проблем в этой сфере там назвали снижение темпов посадок деревьев и более частое использование древесины.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов назвал причиной засухи в Европе «непродуманную и всепоглощающую» экоповестку в некоторых странах. В качестве иллюстрации подобных процессов политолог привел выветривание черноземных земель, отметив, что проблема засухи является с ней схожей.