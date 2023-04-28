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12:27, 28 апреля 2023Наука и техника

200-летняя засуха привела к коллапсу древней цивилизации

Physical Review Letters: 200 лет засухи привели к коллапсу древней Индской цивилизации

Фото: Alena Giesche

Исследование международной группы ученых под руководством специалистов Кембриджского университета показало, что серии сильных и длительных засух, возможно, привели к коллапсу Индской цивилизации, существовавшей в северо-западных регионах Южной Азии, в бронзовом веке, с 3300 до 1300 года до нашей эры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Ученые реконструировали историю количества осадков, выпадавших в регионе в те времена, изучив образцы сталагмитов, собранных в пещере недалеко от города Питорагарх, Индия. Измерив ряд индикаторов окружающей среды, включая изотопы кислорода, углерода и кальция, специалисты выяснили, как по сезонам менялось относительное количество осадков. Они также применили высокоточное датирование с использованием изотопов урана, чтобы определить время и продолжительность засух.

Засушливый период начался примерно 4200 лет назад и продолжался более двух столетий. Исследователи выявили три затяжные засухи, каждая из которых длилась от 25 до 90 лет, что привело к реорганизации и упадку индской метрополии, охватывавшей территории современного Пакистана и Индии.

За 200-летний период засухи древние жители приняли различные меры, чтобы адаптироваться к новым условиям. Во время этой трансформации более крупные городские образования обезлюдели, но появилось множество более мелких сельских поселений на восточной окраине территории. В то же время сельское хозяйство переключилось на использование яровых культур, особенно засухоустойчивого проса, и население перешло к образу жизни, который, по-видимому, был более самостоятельным по сравнению с жизнью в метрополии.

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Александр Еникеев
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