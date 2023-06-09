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19:14, 9 июня 2023Среда обитания

Ремонт в психбольнице Кащенко возмутил петербуржцев

Жители Петербурга пожаловались на нетипичное расположение труб в психбольнице Кащенко

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Ремонт в психиатрической больнице имени Кащенко возмутил жителей Санкт-Петербурга. Пользователи сети пожаловались на нетипичное расположение водопроводных труб, сообщает «Подъем».

На фотографиях, которые опубликовали посетители больницы, видно, что трубы протянули от пола до потолка прямо перед раковиной, практически посреди помещения. Также есть кадры, на которых видно, что из-за неудачного размещения аналогичной конструкции не закрывается дверь.

Однако в петербургском комитете по здравоохранению пояснили, что сооружения являются временными — их уберут, когда работы завершатся. В ведомстве уточнили, что окончание ремонта запланировано на 2024 год.

«Больница при этом не прекращает свою работу. Она не закрывалась на ремонт. С целью поддержания функционирования диспансера организованы временные инженерные сети, которые будут демонтированы после монтажа новых инженерных сетей, подключения и пуско-наладочных работ», — пояснили в комитете.

Ранее москвичей возмутила замена «шинозавра» — локальной достопримечательности, находившейся в одном из дворов района Хорошево-Мневники. Вместо спорной фигуры из покрышек и труб местная администрация поставила зеленого дракона из искусственной травы и мишуры.

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    Нина Ташевская
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