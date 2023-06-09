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15:50, 9 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о недовольстве Киева из-за отношения Запада к версии ЧП на ГЭС

Guardian: Киев недоволен непринятием Запада версии о вине РФ в разрушении Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Киеве недовольны тем, что разведка Запада не поддерживает версию Украины о разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает Guardian.

«Украинские официальные лица выразили разочарование тем, что сообщение Киева о разрушении плотины (…) до сих пор не было подтверждено американскими, британскими или другими разведывательными службами», — пишет издание.

Согласно Guardian, украинская сторона утверждает, что дамба Каховской ГЭС якобы была взорвана изнутри российскими войсками.

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженными силами Украины в ночь на 6 июня. Из-за частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению.

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    Кристина Есикова
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