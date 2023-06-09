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19:08, 9 июня 2023Из жизни

У собаки и ее хозяина одновременно выявили рак почки

The Independent: врачи одновременно диагностировали рак почки у британца и его собаки

Фото: Nastia Ivanova / Unsplash

В Великобритании врачи одновременно диагностировали рак почки у жителя деревни Эйнтри, графство Мерсисайд, и у его собаки. Об этом сообщает The Independent.

В мае 2022 года восьмилетняя собака породы лабрадор по кличке Белла стала быстро худеть, много спать и пить много воды. Ветеринар диагностировал у собаки неизлечимый рак почки. Через несколько месяцев у хозяина животного, 48-летнего Саймона О’Брайена, появились похожие симптомы. После обследования врачи выявили опухоль и в почке мужчины.

Британец, который проживает с женой Рут и работает менеджером IT-проектов, начал готовиться к худшему, однако после экстренной семичасовой операции по удалению почки его состояние улучшилось, и болезнь перешла в стадию ремиссии.

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Проведение хирургического вмешательства Белле назвали слишком рискованным. Тем не менее собака смогла прожить дольше, чем ожидалось, и семья старается создать для нее самые комфортные условия. Белла обожает плескаться в волнах, и хозяева часто возят ее на пляж.

О’Брайен поблагодарил своего работодателя за то, что компания продолжала выплачивать ему зарплату во время его борьбы с болезнью. Он решил заняться благотворительностью и начал собирать средства для организации, которая помогает тяжелобольным и их семьям.

Ранее сообщалось, что в Чили у пятилетней девочки диагностировали редкую форму рака груди.

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    Алиса Дмитриева
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