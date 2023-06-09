Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:21, 9 июня 2023Россия

Раскрыты подробности плана контрнаступления ВСУ

«Известия»: ВСУ планируют выйти на Токмак, Бердянск и Мариуполь в ходе контрнаступления

Фото: Unsplash

Близкие к ситуации источники рассказали, в чем заключается замысел контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они высказались в беседе с «Известями».

Информаторы, чьи имена не уточняются, раскрыли подробности плана контрнаступления ВСУ и заявили, что Киев намерен нанести удары по трем направлениям и выйти в район города Токмак. Таким образом украинские военные уничтожат первую линию российской обороны. После этого они намерены атаковать Бердянск и, возможно, Мариуполь.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

«Ситуация остается сложной, хотя противник и понес потери, у него еще достаточно сил и средств для продолжения атак. Вооруженные формирования Украины продолжают активно прощупывать оборону и пытаются найти возможности для продолжения наступления», — .отметил собеседник издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что график начала украинского наступления утвержден. По его словам, все важные решения по планируемой операции уже приняты.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Российский вертолет Ка-52 стал рекордсменом по отражению ракет в зоне СВО
    Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ
    Российские военные ликвидировали склад и две бригады живой силы ВСУ
    В США осудили Байдена за предъявленные Трампу обвинения
    Россиянка поехала в отель ОАЭ и раскрыла истинное отношение персонала к русским
    В США допустили обсуждение Байденом и Сунаком поставок F-16 Украине
    Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
    Стало известно об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
    Врач опроверг популярные стереотипы о мужских оргазмах
    Трамп назвал обвинения против него вмешательством в выборы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.