Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 9 июня 2023Мир

Госсекретаря США раскритикуют за визит в Китай

Politico: Блинкена раскритикуют за визит в Китай после сообщений о шпионской базе на Кубе
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Члены Республиканской партии США раскритикуют госсекретаря страны Энтони Блинкена за визит в Китай, передает Politico.

Уточняется, что госслужащего ожидает резкая критика, поскольку он собрался поехать в Китай после сообщений о размещении Пекином секретной шпионской базы на Кубе, чтобы следить за США. И Вашингтон, и кубинское правительство отвергли эти обвинения, говорится в материале.

Отмечается, что поездка станет первым визитом официального представителя США в Китай на самом высоком уровне после визита тогдашнего госсекретаря Майка Помпео в 2018 году.

Ранее стало известно, что Пекин разместит на Кубе шпионскую базу для слежки за США. Сообщалось, что она будет специализироваться на электронной разведке и сможет перехватывать коммуникации на юго-востоке Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости
    Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления. Как настроен Запад в отношении Украины?
    Обвиняемым по делу о взрыве дома из-за газа россиянам продлили арест
    Турция возьмет на себя командование силами НАТО в Косово
    В Мариуполе анонсировали запуск крупного предприятия
    Появились кадры пораженных системой ПВО близ Белгорода объектов ВСУ
    В российском городе 15-летняя школьница пропала после конфликта с матерью
    Психолог рассказал о связи массажа и сексуального удовольствия
    Модель с заболеванием кожи пришла на концерт Пэрис Хилтон в прозрачном платье
    Госсекретаря США раскритикуют за визит в Китай
    Британские и шведские истребители перехватили российские самолеты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.