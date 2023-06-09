Госсекретаря США раскритикуют за визит в Китай

Politico: Блинкена раскритикуют за визит в Китай после сообщений о шпионской базе на Кубе

Члены Республиканской партии США раскритикуют госсекретаря страны Энтони Блинкена за визит в Китай, передает Politico.

Уточняется, что госслужащего ожидает резкая критика, поскольку он собрался поехать в Китай после сообщений о размещении Пекином секретной шпионской базы на Кубе, чтобы следить за США. И Вашингтон, и кубинское правительство отвергли эти обвинения, говорится в материале.

Отмечается, что поездка станет первым визитом официального представителя США в Китай на самом высоком уровне после визита тогдашнего госсекретаря Майка Помпео в 2018 году.

Ранее стало известно, что Пекин разместит на Кубе шпионскую базу для слежки за США. Сообщалось, что она будет специализироваться на электронной разведке и сможет перехватывать коммуникации на юго-востоке Соединенных Штатов.