В Казахстане призвали минимизировать потери от санкций против России

Министр экономики Казахстана призвал минимизировать потери от западных санкций против РФ

Казахстан не собирается становиться юрисдикцией для обхода санкций против России. Об этом министр национальной экономики республики Алибек Куантыров сообщил на пресс-конференции в рамках международного форума «Астана», передает издание «Власть».

Он заявил, что правительство Казахстана «ведет конструктивный диалог как с теми, на кого наложили санкции, так и с теми, кто эти санкции накладывает», давая при этом понять, что конфликт на Украине не касается Астаны. При этом глава ведомства призвал минимизировать потери от рестрикций западных стран в отношении России.

«И вообще, санкции накладываете вы, а страдаем мы. Давайте работать так, чтобы как минимум не страдать и минимизировать потери. Чисто прагматично – конфликт не наш. Мы должны дальше развиваться», – сказал Куантыров.

Ранее руководитель Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов заявлял, что власти страны пытаются избежать ситуаций, при которых Россия использовала бы республику в качестве инструмента для обхода санкций Европейского союза и США. В то же время он указал на то, что антироссийские рестрикции создают проблемы и для казахстанской стороны.