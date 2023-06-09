В Казахстане призвали минимизировать потери от санкций против России
Казахстан не собирается становиться юрисдикцией для обхода санкций против России. Об этом министр национальной экономики республики Алибек Куантыров сообщил на пресс-конференции в рамках международного форума «Астана», передает издание «Власть».
Он заявил, что правительство Казахстана «ведет конструктивный диалог как с теми, на кого наложили санкции, так и с теми, кто эти санкции накладывает», давая при этом понять, что конфликт на Украине не касается Астаны. При этом глава ведомства призвал минимизировать потери от рестрикций западных стран в отношении России.
«И вообще, санкции накладываете вы, а страдаем мы. Давайте работать так, чтобы как минимум не страдать и минимизировать потери. Чисто прагматично – конфликт не наш. Мы должны дальше развиваться», – сказал Куантыров.
Ранее руководитель Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов заявлял, что власти страны пытаются избежать ситуаций, при которых Россия использовала бы республику в качестве инструмента для обхода санкций Европейского союза и США. В то же время он указал на то, что антироссийские рестрикции создают проблемы и для казахстанской стороны.