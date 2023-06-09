Лавров созвонился с новым главой МИД Турции

Лавров и глава МИД Турции Фидан договорились продолжать конструктивное взаимодействие

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров поздравил коллегу с назначением на пост министра иностранных дел Турции. «Обоюдно подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран», — отметили в российском МИД.

Уточняется, что дипломаты обсудили ряд международных проблем и сотрудничество в энергетической сфере. Также обговорили график запланированных двусторонних контактов.

Ранее стало известно, что Турция как страна, обладающая второй по величине армией Североатлантического альянса, возьмет на себя командование контингентом НАТО в Косово и Метохии (KFOR). Ожидается, что это произойдет после «самых ожесточенных за десятилетие столкновений в регионе».