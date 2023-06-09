Турция возьмет на себя командование силами НАТО в Косово

Bloomberg: Турция возьмет на себя командование контингентом НАТО KFOR в Косово и Метохии

Турция возьмет на себя командование контингентом НАТО в Косово и Метохии (KFOR). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких официальных лиц.

Ожидается, что после «самых ожесточенных столкновений в регионе за десятилетие» Турция как страна, обладающая второй по величине армией Североатлантического альянса после США, в октябре возьмет на себя руководство миссией НАТО на Балканах, которой раньше руководила Италия.