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08:40, 9 июня 2023Мир

Турция возьмет на себя командование силами НАТО в Косово

Bloomberg: Турция возьмет на себя командование контингентом НАТО KFOR в Косово и Метохии

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Турция возьмет на себя командование контингентом НАТО в Косово и Метохии (KFOR). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких официальных лиц.

Ожидается, что после «самых ожесточенных столкновений в регионе за десятилетие» Турция как страна, обладающая второй по величине армией Североатлантического альянса после США, в октябре возьмет на себя руководство миссией НАТО на Балканах, которой раньше руководила Италия.

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    Глеб Бажуткин
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