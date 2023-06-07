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14:51, 7 июня 2023Мир

В Косово захотели оставить усиленный контингент НАТО до вступления в альянс

Глава Косово заявила о желании оставить усиленный контингент НАТО до вступления в альянс

Фото: Johanna Geron / Reuters

Власти Косово хотят, чтобы усиленный контингент НАТО KFOR остались в регионе до вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявила президент Вьоса Османи в интервью Reuters.

Османи сказала, что хочет, чтобы эти миротворческие войска оставались до тех пор, пока Косово не будет принято в НАТО. Она также отметила, что республике нужны гарантии от международного сообщества о невмешательстве Белграда в новые муниципальные выборы.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что для поддержки сил сообщества в Косово направляются 700 военных. Он отметил, что это не означает отказа от мирного урегулирования кризиса в регионе.

Турция по просьбе НАТО направила батальон сил специального назначения в Косово. Анкара объявила, что в ответ на просьбу командования союзных объединенных сил НАТО в качестве резервного подразделения был развернут батальон 65-й механизированной пехотной бригады.

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    Семен Александров
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