Минобороны заявило о поражении двух командно-наблюдательных пунктов ВСУ

Минобороны заявило о поражении двух командно-наблюдательных пунктов ВСУ близ Дзержинска

Российские военные поразили два командно-наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что два командно-наблюдательных пункта принадлежали подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ, они располагались в районе города Дзержинск.

Помимо этого, российские военные уничтожили узел связи 102-й бригады территориальной обороны близ Гуляйполя в Запорожской области. Также были поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Ранее российские военнослужащие поразили два украинских командно-наблюдательных пункта, которые принадлежали подразделениям 81-й аэромобильной бригады, в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.