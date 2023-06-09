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14:17, 9 июня 2023Россия

Минобороны заявило о поражении двух командно-наблюдательных пунктов ВСУ

Минобороны заявило о поражении двух командно-наблюдательных пунктов ВСУ близ Дзержинска

Фото: РИА Новости

Российские военные поразили два командно-наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что два командно-наблюдательных пункта принадлежали подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ, они располагались в районе города Дзержинск.

Помимо этого, российские военные уничтожили узел связи 102-й бригады территориальной обороны близ Гуляйполя в Запорожской области. Также были поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Ранее российские военнослужащие поразили два украинских командно-наблюдательных пункта, которые принадлежали подразделениям 81-й аэромобильной бригады, в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.

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    Анастасия Шейкина
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