МО РФ: поражены украинские командно-наблюдательные пункты в Запорожской области и ДНР

Российские военнослужащие поразили два украинских командно-наблюдательных пункта, расположенных в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом в четверг, 1 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

Пораженные командно-наблюдательные пункты принадлежали подразделениям 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины и 108-й бригады территориальной обороны. Они располагались в районе Северска в ДНР и села Горькое в Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что за минувшие сутки российские силы нанесли поражение 103 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 149 районах.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовой самолет Су-25 в районе Новоандреевки в Запорожской области. Также за сутки было перехвачено 16 снарядов снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».