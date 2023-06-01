Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 1 июня 2023Россия

Российские войска поразили два украинских командно-наблюдательных пункта

МО РФ: поражены украинские командно-наблюдательные пункты в Запорожской области и ДНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские военнослужащие поразили два украинских командно-наблюдательных пункта, расположенных в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом в четверг, 1 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

Пораженные командно-наблюдательные пункты принадлежали подразделениям 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины и 108-й бригады территориальной обороны. Они располагались в районе Северска в ДНР и села Горькое в Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что за минувшие сутки российские силы нанесли поражение 103 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 149 районах.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовой самолет Су-25 в районе Новоандреевки в Запорожской области. Также за сутки было перехвачено 16 снарядов снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о попытке вторжения ВСУ на территорию России
    В России оценили идею Украины провести мировой саммит
    Американский канал выдал кадры обрушения дома в США за атаку дронами Москвы
    Армия Судана взорвала печатный станок своих противников
    Директор «Ленкома» опроверг информацию о снятии Панфилова с ИВЛ
    Виктория Боня поделилась воспоминаниями о переезде из России в Монако
    Олимпийский чемпион рассказал о помогших завоевать золото трусах
    Российские войска поразили два украинских командно-наблюдательных пункта
    Препарат от ожирения оказался эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью
    Сырский признал остановку фланговых атак под Артемовском
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.