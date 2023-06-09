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05:57, 9 июня 2023Бывший СССР

Российские военные подавили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Фото: РИА Новости

Минометный расчет армии России подавил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке их ожидаемой атаки на запорожском направлении, пишет РИА Новости.

Как уточнил источник, российская разведка с воздуха выявила скопление живой силы противника у опорного пункта. В ходе слаженной работы оператора беспилотников и минометного расчета активность противника была подавлена.

Один из российских военных сообщил, что обстановка на этом участке боевых действий напряженная, но подразделение справляется. «Противник не применяет каких-то сверхспособностей. Он делает все по классике», — указал он. Боец добавил, что Вооруженные силы (ВС) России угадывают шаги ВСУ заранее.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали грузинского наемника Зуру Мушукиа, воевавшего на стороне ВСУ.

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    Марина Совина
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