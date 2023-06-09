Минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Минометный расчет армии России подавил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке их ожидаемой атаки на запорожском направлении, пишет РИА Новости.

Как уточнил источник, российская разведка с воздуха выявила скопление живой силы противника у опорного пункта. В ходе слаженной работы оператора беспилотников и минометного расчета активность противника была подавлена.

Один из российских военных сообщил, что обстановка на этом участке боевых действий напряженная, но подразделение справляется. «Противник не применяет каких-то сверхспособностей. Он делает все по классике», — указал он. Боец добавил, что Вооруженные силы (ВС) России угадывают шаги ВСУ заранее.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали грузинского наемника Зуру Мушукиа, воевавшего на стороне ВСУ.