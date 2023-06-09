В Армении захотели обсудить работу российских миротворцев в Карабахе

Пашинян предложил Путину обсудить работу российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту России Владимиру Путину обсудить работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом он высказался на встрече с российским лидером в Сочи, передает «Интерфакс».

По его словам, во время переговоров они намерены обсудить двустороннюю повестку и региональные вопросы. «Думаю, что сегодня обсудим ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. К сожалению, там остается напряженной гуманитарная ситуация», — заявил Пашинян.

Армянский премьер, в частности, указал на то, что в регионе уже несколько месяцев нет газа и электричества, а также на напряженную ситуацию в Лачинском коридоре. «Должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев, и это ограниченное количество продовольствия», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что 9 июня Путин встретится в Сочи с Пашиняном, а также с главами делегаций СНГ и Евразийского экономического союза. Отмечалось, что публичную часть своего рабочего дня он начнет с неформальной беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.