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21:39, 9 июня 2023Мир

Захарова пошутила о поимке российского медведя-шпиона в Вашингтоне

Представитель МИД Захарова пошутила о поимке российского медведя-шпиона в Вашингтоне

Фото: @DCPoliceDept

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила о попытке поймать российского шпиона-медведя в Вашингтоне.

Ранее департамент полиции штата в Twitter сообщил о том, что местные жители заметили гуляющего по улицам медведя. Правоохранители перекрыли дороги в близлежащих районах и призвали население оставаться в их домах.

Животное затаилось на дереве на северо-восточной окраине Вашингтона в пяти километрах от Белого дома. Полицейским удалось поймать его.

«Жду заявление Белого дома о поимке российского шпиона Михаила, который пытался вмешаться в выборы», — сыронизировала Захарова, комментируя инцидент.

Ранее в Кухомо на границе с Россией финский пограничник встретил медведя и притворился мертвым. Медведь понюхал сотрудницу погранслужбы и ушел, в результате инцидента она не получила никаких травм.

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    Марина Совина
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