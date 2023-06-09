Захарова пошутила о поимке российского медведя-шпиона в Вашингтоне

Представитель МИД Захарова пошутила о поимке российского медведя-шпиона в Вашингтоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила о попытке поймать российского шпиона-медведя в Вашингтоне.

Ранее департамент полиции штата в Twitter сообщил о том, что местные жители заметили гуляющего по улицам медведя. Правоохранители перекрыли дороги в близлежащих районах и призвали население оставаться в их домах.

Животное затаилось на дереве на северо-восточной окраине Вашингтона в пяти километрах от Белого дома. Полицейским удалось поймать его.

«Жду заявление Белого дома о поимке российского шпиона Михаила, который пытался вмешаться в выборы», — сыронизировала Захарова, комментируя инцидент.

Ранее в Кухомо на границе с Россией финский пограничник встретил медведя и притворился мертвым. Медведь понюхал сотрудницу погранслужбы и ушел, в результате инцидента она не получила никаких травм.