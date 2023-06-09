Российскую модель ограбили на 1,2 миллиона рублей

34-летнюю российскую модель и актрису Лайму Ирбис ограбили на 1,2 миллиона рублей

Российскую модель и актрису Лайму Ирбис ограбили на 1,2 миллиона рублей. Подробности данного происшествия публикует Baza.

34-летняя пострадавшая 6 июня поехала отдыхать со знакомыми Артемом и Ваганом. По словам женщины, до последней встречи с первым приятелем она общалась два месяца, а со вторым — всего две недели. Известно, что компания сначала сидела в кафе, а затем якобы отправилась в ювелирную мастерскую по приглашению Вагана.

Впоследствии мужчины привезли Ирбис в место, где стоял столик, вокруг которого были камни и два грузовика. Сначала знакомые пили вино, а вскоре Ваган потребовал у манекенщицы 1,5 миллиона рублей, из-за чего последняя рассмеялась. Однако грабитель достал пистолет и испуганная телезвезда сразу попыталась перевести средства на счет, но банк заблокировал перевод.

Тогда злоумышленники уехали с карточкой в ближайший банкомат и сняли с нее 1,2 миллиона рублей. После этого они вернулись к Ирбис, отдали ей карточку и отвезли россиянку домой. В конечном счете модель написала заявление в полицию, описав правоохранителям внешность мужчин.

В феврале в Москве курьер привез покупателям еду и украл ботинки люксового бренда Prada, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей. В правоохранительные органы обратился владелец пропавшей обуви. По его словам, по прибытии домой он разулся у двери и зашел в квартиру. Однако через 20 минут обнаружил, что ботинки исчезли. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к их пропаже причастен курьер.