Названы простые способы снять зуд от комариных укусов

Врач Николай Дубинин: снять зуд от комариных укусов можно с помощью льда и других способов

Снять зуд от комариных укусов можно простыми способами, например, с помощью кубика льда, рассказал дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин. Врач назвал «Ленте.ру» этот и другие способы избавиться от неприятных ощущений после отдыха на природе.

По словам врача, самый простой способ успокоить кожу после комариного укуса — обернуть кубик льда в тонкую материю и протереть им кожу.

Также снять воспаление и зуд помогут антигистаминные препараты: лоратадин, супрастин, кларифер, ломилан, диазолин, кларотадин. Если они слабо помогают, необходимо обратиться к врачу, он назначит курс лечения Николай Дубинин врач, дезинфектолог, эпидемиолог

Эффективными в борьбе с зудом могут быть лидокаиновый пластырь и смесь из анестетиков для местного применения в форме обезболивающего крема, добавил Дубинин.

Для скорейшего заживления и предотвращения осложнений подойдут средства, которые снимают отек, успокаивают жжение и зуд, ускоряют заживление ран, добавил врач. Это «Афлодерм», «Ирикар», «Фенистил» и другие с аналогичным действием, перечислил Дубинин.

«Перед обработкой укусов ознакомьтесь с инструкцией лекарства и строго соблюдайте рекомендации по частоте нанесения и дозировке препарата», — посоветовал напоследок врач.

Ранее дезинфектолог Николай Дубинин и энтомолог Светлана Заречная оценили эффективность народных средств в борьбе с тлей на даче. Они рассказали, что методы, которые активно использовались раньше, бесполезны сейчас.

