Появилось видео сгоревших танков Leopard 2 и БМП Bradley

«Воин DV» показал детальные видео сгоревших танков Leopard 2 и БМП M2 Bradley в Запорожье

Детальное видео уничтоженных немецких танков Leopard 2 и американских боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley опубликовал близкий к российским военнослужащим группировки войск «Восток» Telegram-канал «Воин DV».

На кадрах, снятых с беспилотника, видны сгоревшие бронемашины, скученные на дороге возле лесопосадки. Leopard 2 покрыт сажей, рядом с ним стоят несколько выведенных из строя БМП Bradley и брошенная машина разминирования.

Ранее командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке ночного наступления на запорожском направлении потеряли свыше 30 танков, в том числе три танка Leopard.