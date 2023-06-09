Названа стоимость самого дорогого смартфона Xiaomi в России

DTF: стоимость флагмана Xiaomi 13 Ultra в России составила 140 тысяч рублей

Российские ретейлеры открыли предзаказ на актуальный флагман Xiaomi. Об этом сообщает издание DTF.

Как заметили журналисты медиа, представленный в апреле Xiaomi 13 Ultra появился в российской рознице — так, аппарат заметили в сетях «М.Видео» и DNS. Магазины назвали стоимость версии флагмана с 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти — 140 тысяч рублей. Для сравнения, в Китае смартфон оценили минимум в 5999 юаней, или около 70 тысяч рублей. Таким образом, 13 Ultra можно считать самым дорогим смартфоном китайского бренда в России.

Продажи устройства запланировали на 15 июня. За предзаказ флагмана ретейлеры предложили в подарок смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro.

Xiaomi 13 Ultra получил 6,73-дюймовый экран LTPO AMOLED с разрешением 3200х1440 пикселей и частотой 120 герц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, от 12 гигабайт оперативной памяти. На задней панели устройства расположена камера от Leica с четырьмя объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки.

В начале июня инсайдеры сообщили, что китайская компания Xiaomi начала работу над новым раскладным смартфоном. По словам специалистов, аппарат, сроки выпуска которого не раскрываются, получит очень тонкий и легкий корпус.