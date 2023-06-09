Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:07, 9 июня 2023Наука и техника

Названа стоимость самого дорогого смартфона Xiaomi в России

DTF: стоимость флагмана Xiaomi 13 Ultra в России составила 140 тысяч рублей

Изображение: Xiaomi

Российские ретейлеры открыли предзаказ на актуальный флагман Xiaomi. Об этом сообщает издание DTF.

Как заметили журналисты медиа, представленный в апреле Xiaomi 13 Ultra появился в российской рознице — так, аппарат заметили в сетях «М.Видео» и DNS. Магазины назвали стоимость версии флагмана с 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти — 140 тысяч рублей. Для сравнения, в Китае смартфон оценили минимум в 5999 юаней, или около 70 тысяч рублей. Таким образом, 13 Ultra можно считать самым дорогим смартфоном китайского бренда в России.

Продажи устройства запланировали на 15 июня. За предзаказ флагмана ретейлеры предложили в подарок смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro.

Xiaomi 13 Ultra получил 6,73-дюймовый экран LTPO AMOLED с разрешением 3200х1440 пикселей и частотой 120 герц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, от 12 гигабайт оперативной памяти. На задней панели устройства расположена камера от Leica с четырьмя объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки.

В начале июня инсайдеры сообщили, что китайская компания Xiaomi начала работу над новым раскладным смартфоном. По словам специалистов, аппарат, сроки выпуска которого не раскрываются, получит очень тонкий и легкий корпус.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости
    В Запорожской области заявили о попытках прорыва ВСУ
    В российском регионе мужчина изнасиловал незнакомку и попал под следствие
    Названа дата выхода Spider-Man 2
    Россиянина осудят за шантаж школьниц откровенными фотографиями в интернете
    Исполнитель хита «На заре» назвал Москву невестой
    МЧС сообщило о возгорании горючей жидкости на железнодорожном вокзале Уфы
    Названы районы Подмосковья с резко подешевевшими домами и дачами
    Знаки «Последнего адреса» исчезли с домов в одном из районов Москвы
    Троих россиян отправили в колонию за похищение семейной пары и угрозы пытками
    Победитель шоу талантов оказался на ИВЛ из-за загадочной болезни
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.