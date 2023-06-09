Российская лыжница пожаловалась на проблемы с настроем на внутренние старты

Российская лыжница Мария Истомина пожаловалась на проблемы с настроем на внутренние старты

Российская лыжница Мария Истомина пожаловалась на то, что испытывает проблемы с настроем на внутренних соревнованиях. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсменки, она не может относиться к этим стартам так же, как к международным. «Все равно в гонке ты бежишь и понимаешь, что это не международный старт. У тебя нет внутри такого же настроя», — заявила Истомина.

При этом россиянка отметила, что не теряет надежды вернуться на международную арену. «Я не думаю, что стоит уходить в уныние. Лучше настроиться на позитив. Мы ведь не знаем, что будет завтра. Все может быстро поменяться», — добавила она.

Истомина — чемпионка мира среди юниоров в эстафете. В этой же дисциплине она становилась серебряным призером этапа Кубка мира.