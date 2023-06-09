В США раскрыли подробности о новом пакете помощи Украине

Bloomberg: Пентагон объявит о новом пакете вооружений Украине на более чем $2 млрд 9 июня

Пентагон выделит новый пакет военной помощи Украине, в которой включат большое количество боеприпасов противовоздушной обороны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание уточнило, что США отправят Киеву вооружения на сумму более двух миллиардов долларов. Средства, выделенные в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, направят на покупку пусковых установок и ракет Hawk и модернизированных ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Bloomberg добавило, что речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.

1 июня США анонсировали мощный пакет поддержки НАТО Украине. Об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.