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15:38, 9 июня 2023Россия

Стало известно об упавших на Белгород обломках неизвестного аппарата

Baza: обломки неизвестного аппарата упали на улицы в Белгороде
СюжетРабота систем ПВО:

Кадр: Telegram-канал Baza

Обломки неизвестного аппарата упали на улицы в Белгороде. Об этом стало известно изданию Baza, в Telegram-канале были опубликованы снимки от местных жителей.

До этого белгородцы сообщали о громких звуках в небе. По информации издания, после падения обломков на одно из зданий на улице Мокроусова начался пожар. Пламя уже потушили.

Предположительно, обломки могли появиться на городских улицах после работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО на подлете к Белгороду сбила две воздушные цели. Он заверил, что в результате происшествия никто не пострадал.

8 июня сообщалось, что российские средства ПВО сбили два неизвестных объекта в Белгородской области. Обломок одного из них попал на видео.

На записи, снятой очевидцем, показана обугленная часть сбитого объекта. По данным канала, обломок нашли жители поселка Маслова Пристань Шебекинского района. Второй обломок приземлился в поселке Разумное в Белгородском районе.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в ряде регионов страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анна Щербакова
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