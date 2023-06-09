В США предъявили обвинения россиянам в махинациях с криптобиржами

Минюст США: двум россиянам предъявлены обвинения в махинациях с криптобиржами

Двум россиянам предъявлены обвинения в махинациях с криптобиржами. Об этом сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов на своем сайте.

Согласно данным ведомства, Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тысяч биткойнов, полученных в результате взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox.

«Как утверждается, Алексей Билюченко и Александр Вернер думали, что смогут перехитрить закон (...) но обнародованные обвинения демонстрируют нашу способность упорно преследовать этих предполагаемых преступников, независимо от того, насколько сложны их схемы», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс.

Помимо этого, как отмечает ведомство, Билюченко предъявлены обвинения в суде Северного округа штата Флорида в преступном сговоре с другим россиянином — Александром Винником, которого обвиняют в отмывании средств через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.

Винника арестовали летом 2017 года, три года спустя его экстрадировали во Францию, где он стал подозреваемым в краже личных данных и вымогательстве. Гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет, но суд в Париже в итоге дал россиянину 5 лет тюрьмы. В конце мая этого года сообщалось, что адвокаты Винника настаивают на включении его в сделку по обмену заключенными между Россией и Соединенными Штатами, переговоры по этому вопросу продолжаются.