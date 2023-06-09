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10:04, 9 июня 2023Силовые структуры

Россиянин во время конфликта переехал пенсионерку на машине

В Ленобласти задержали мужчину, переехавшего женщину на машине во время конфликта

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Ленинградской области задержали 58-летнего мужчину, который во время конфликта с 70-летней пенсионеркой несколько раз переехал ее на машине. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает РЕН ТВ.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Ранее он уже был судим.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года в деревне Шаглино Гатчинского района на поле. Там женщина собирала картошку. Между ней и фигурантом возникла словесная ссора, после чего мужчина сел в автомобиль и дважды переехал потерпевшую. У пенсионерки сломан позвоночник, а также диагностирована травма таза.

Ранее сообщалось, что в Курске осудили на три года безработного, напавшего с ножом на бывшего сокамерника.

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    Илона Палей
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