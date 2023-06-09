В Кремле оценили планы США и Британии противостоять России на рынке энергетики

Песков: Кремль обеспокоен недобросовестной конкуренцией на рынке атомной энергетики

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил планы США и Британии противостоять России на рынке атомной энергетики. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней нам приходилось сталкиваться. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что российская атомная энергетика находится в условиях жесточайшей конкуренции на мировом рынке, однако доказывает свои лидирующие позиции.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская атомная отрасль готова на деле доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве.

Ранее стало известно, что США и Великобритания утвердили план нового экономического сотрудничества, в рамках которого страны намерены противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики.

