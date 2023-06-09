Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:39, 10 июня 2023Экономика

В Кремле оценили планы США и Британии противостоять России на рынке энергетики

Песков: Кремль обеспокоен недобросовестной конкуренцией на рынке атомной энергетики
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил планы США и Британии противостоять России на рынке атомной энергетики. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней нам приходилось сталкиваться. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что российская атомная энергетика находится в условиях жесточайшей конкуренции на мировом рынке, однако доказывает свои лидирующие позиции.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская атомная отрасль готова на деле доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве.

Ранее стало известно, что США и Великобритания утвердили план нового экономического сотрудничества, в рамках которого страны намерены противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    «Цифры впечатляют». Как Владимир Путин оценивает контрнаступление и потери ВСУ
    В Анкаре отреагировали на сообщения о госпитализации Эрдогана
    Международный суд ООН разрешил 33 странам вмешаться в дело Украины против России
    В Запорожье сообщили о начале ночного контрнаступления ВСУ
    Российские военные уничтожили гаубицу М777 в ДНР
    В Госдуме оценили попытку США назвать Россию спонсором терроризма
    В Кремле оценили планы США и Британии противостоять России на рынке энергетики
    В Уфе потушили открытое горение склада с горючим на вокзале
    На Западе Россию похвалили за успешное отражение контрнаступления ВСУ
    Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.