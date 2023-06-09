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16:55, 9 июня 2023Силовые структуры

Прокуратура сочла мягким приговор похитившим имущество актера Баталова

Прокуратура Москвы обжаловала условный приговор похитившим имущество актера Баталова

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Прокуратура Москвы подала апелляционное представление на приговор Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной, осужденным за хищение имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре сочли приговор слишком мягким.

26 мая Замоскворецкий суд Москвы признал Цивина и Дрожжину виновными в мошенничестве и назначил ему пять лет в колонии общего режима, а ей — четыре года условно. Их пособник нотариус Дмитрий Бублий получил пять лет лишения свободы.

Следствие и суд установили, что Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актера и его младшей дочери и на протяжении нескольких лет помогали им в решении бытовых вопросов. Позже они обманом заставили их подписать доверенности на распоряжение всеми деньгами с их расчетных счетов. В 2019-2020 годах фигуранты присвоили 20 миллионов рублей. Также Цивин и Дрожжина с помощью Бублия получили право собственности на квартиру, долю в другой квартире и нежилое помещение. Ущерб от действий злоумышленников составил в общей сложности более 57 миллионов рублей.

Дрожжина и Цивин не признали свою вину. Бублий признал вину частично.

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    Любовь Ширижик
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