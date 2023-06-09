Российский танк Т-90М «Прорыв» уничтожил группу ВСУ в ЛНР

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» уничтожил группу ВСУ на передовой в ЛНР

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил командир танковой роты, передает РИА Новости.

Офицер отметил, что танк штатно выстрелил три раза в тот момент, когда украинские военные производили ротацию личного состава и поразил позиции.

Командир также сообщил, что с момента получения команды до непосредственного открытия огня проходит не более семи минут. Он пояснил, что выдвигает две боевые единицы, одна из которых производит выстрел, а вторая прикрывает.

Офицер отметил, что танк оснащен зенитной установкой, которая позволяет наносить поражение не только личному составу противника, но и низко летящим беспилотникам, которые активно использует ВСУ.

Командир танковой роты также рассказал, что на выполнение боевой задачи тратится практически весь боекомплект, остаются три снаряда для отхода. По его словам, когда корректировщик дал команду, первый выстрел был пристрелочным, второй пришелся рядом с целью, третий — в указанную точку.

Ранее офицер Первого армейского корпуса группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Юг» с позывным Шмель сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении была уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка (САУ). https://lenta.ru/news/2023/06/09/ofitser_/

