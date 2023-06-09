В Херсонской области усилят ПВО после обстрела пионерского лагеря со стороны ВСУ

Власти Херсонской области усилят ПВО после обстрела пионерского лагеря со стороны ВСУ

Систему противовоздушной обороны (ПВО) на Арабатской стрелке в Херсонской области усилят после обстрела пионерского лагеря со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила администрация региона в своем Telegram-канале.

«9 июня ракетному обстрелу подвергся пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают мирные жители», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили три ракеты Storm Shadow, одну из которых сбили российские средства ПВО группировки войск «Днепр».

Уточняется, что после случившегося на Арабатской стрелке будет усилена ПВО. Власти подчеркнули, что на указанной территории находятся только мирные жители и гражданские объекты.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подтвердил эту информацию. По его словам, ВСУ обстреляли пионерский лагерь тремя ракетами.