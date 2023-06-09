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19:12, 9 июня 2023Среда обитания

ЦБ оценил идею распространить ипотеку на «вторичку»

ЦБ: адресные льготные программы по ипотеке нужно распространить на вторичное жилье

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Адресные программы поддержки по ипотеке нужно распространить на вторичное жилье. Так соответствующую идею оценила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, развитие адресных программ, таких как семейная и дальневосточная ипотеки, необходимо для повышения доступности жилья после завершения массовой программы льготного кредитования. Глава регулятора считает, что в таком случае льготные программы на вторичное жилье могут сработать.

«Если мы рассматриваем льготные программы не как поддержку застройщиков, а граждан, то, конечно, их надо распространять на вторичное жилье», — пояснила Набиуллина. Она подчеркнула, что широкие программы льготного кредитования жилья отличаются эффективностью только в кризисное время. Они должны быть временными, так как в долгосрочной перспективе могут негативно сказаться на ценах и доступности жилья.

Ранее в ЦБ допустили окончательный запрет рискованных ипотечных схем. Регулятор примет такие меры, если текущие ограничения не окажут влияния на рынок.

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    Александра Качан
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