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16:18, 9 июня 2023Силовые структуры

Российского актера из сериала «Мажор» оправдали по делу о зарплате экс-супруге

Суд оправдал актера из сериала «Мажор» Байдакова по делу о зарплате экс-супруге в театре
Алексей Байдаков

Алексей Байдаков. Кадр: фильм «Мажор-3»

Суд оправдал актера из сериала «Мажор» и «Морские дьяволы» и директора театра-студии «Апрель» Алексея Байдакова по делу о зарплате экс-супруге. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает «Фонтанка».

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении актера за отсутствием состава преступления.

Летом 2022 года Байдакова заподозрили в растрате бюджетных 620 тысяч рублей. Утверждалось, что фигурант выплатил деньги бывшей супруге Ольге Байдаковой, которая была трудоустроена в театре, но не исполняла свои обязанности. Однако в ходе следствия было выяснено, что Байдакова является соосновательницей и режиссером-постановщиком театра, репертуар которого по большей части состоит из ее постановок.

Ранее сообщалось, что в Самаре доцента кафедры задержали за получение взятки в 225 тысяч рублей от студентов.

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    Илона Палей
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