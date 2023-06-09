Politico: в Париже появился комитет, который изучит возможность сосуществования с крысами

В Париже решили подружиться с крысами. Во французской столице появился комитет, который изучит возможность сосуществования с заполонившими город грызунами, сообщает газета Politico со ссылкой на слова заместителя мэра по вопросам здравоохранения Анн Суйрис.

Комитет займется поиском более эффективного метода борьбы с крысами. Это подразумевает отклонение от появившегося в 2017 году «антикрысиного» плана, согласно которому в Париже должны были установить герметичные мусорные баки и провести несколько операций по устранению грызунов с помощью крысиного яда.

Идею поддержала выступающая за права животных организация Paris Animals Zoopolis. Ее представители отметили, что предыдущие методы решения проблемы большого количества грызунов в городе были недейственными и жестокими.

В октябре 2022 года американская компания Orkin, занимающаяся борьбой с крысами, назвала наиболее зараженные вредителями города США. На первом месте оказался Чикаго, на втором — Нью-Йорк, а на третьем — Лос-Анджелес.