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13:36, 9 июня 2023Бывший СССР

Рогов заявил о переходе ВСУ в глухую оборону

Рогов: ВСУ переходят в глухую оборону и строят защитные сооружения в Херсонской области

Фото: Bernat Armangue / AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переходят в глухую оборону и строят защитные сооружения в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«После уничтожения Каховской ГЭС они переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля. Строятся фортификационные сооружения», — сказал он. Рогов уточнил, что эта деятельность украинской армии зафиксирована на правобережье Днепра.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что на линии боевого соприкосновения в Запорожской области продолжаются ожесточенные бои. По его словам, ВСУ пытаются организовать новые атаки. Рогов подчеркнул, что российские силы делают все возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны.

Помимо этого, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские военные в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. ВСУ использовали силы 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники.

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    Кристина Есикова
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