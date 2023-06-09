Укусившая полицейского за ногу пассажирка покинула самолет в инвалидном кресле

Пассажирка Southwest Airlines укусила за ногу полицейского и пошла под суд за хулиганство

Пьяная пассажирка Southwest Airlines устроила дебош в самолете, укусила полицейского за ногу и пошла под суд за хулиганство. Об этом сообщает UNILAD.

Уточняется, что 25-летняя Камарин Гибсон начала агрессивно себя вести еще до вылета самолета из аэропорта Нового Орлеана. Стюардессам не удалось успокоить женщину, в связи с чем на борт была приглашена полиция. Несмотря на спокойную просьбу офицера покинуть самолет, Гибсон продолжала упорствовать и укусила его за ногу.

Очевидцы отмечают, что женщина продолжала бороться с полицейскими, пока те выводили ее из салона. В итоге правоохранителям пришлось связать пассажирку и посадить в инвалидное кресло, в котором она и покинула лайнер. Ее доставили в исправительный центр, где предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и мелком хулиганстве.

Ранее другая пассажирка Southwest Airlines плевалась в попутчиков и попала на видео. На кадрах видно, как нетрезвая женщина лежит между рядами в салоне, а сидящая рядом попутчица критикует ее за агрессивное поведение. В ответ дебоширка приподнялась и плюнула в оппонентку, после чего попыталась сделать то же самое с мужчиной напротив, однако тот успел закрыться локтем.