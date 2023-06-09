Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:32, 9 июня 2023Путешествия

Укусившая полицейского за ногу пассажирка покинула самолет в инвалидном кресле

Пассажирка Southwest Airlines укусила за ногу полицейского и пошла под суд за хулиганство

Кадр: @kicknit35 / TikTok

Пьяная пассажирка Southwest Airlines устроила дебош в самолете, укусила полицейского за ногу и пошла под суд за хулиганство. Об этом сообщает UNILAD.

Уточняется, что 25-летняя Камарин Гибсон начала агрессивно себя вести еще до вылета самолета из аэропорта Нового Орлеана. Стюардессам не удалось успокоить женщину, в связи с чем на борт была приглашена полиция. Несмотря на спокойную просьбу офицера покинуть самолет, Гибсон продолжала упорствовать и укусила его за ногу.

Очевидцы отмечают, что женщина продолжала бороться с полицейскими, пока те выводили ее из салона. В итоге правоохранителям пришлось связать пассажирку и посадить в инвалидное кресло, в котором она и покинула лайнер. Ее доставили в исправительный центр, где предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и мелком хулиганстве.

Ранее другая пассажирка Southwest Airlines плевалась в попутчиков и попала на видео. На кадрах видно, как нетрезвая женщина лежит между рядами в салоне, а сидящая рядом попутчица критикует ее за агрессивное поведение. В ответ дебоширка приподнялась и плюнула в оппонентку, после чего попыталась сделать то же самое с мужчиной напротив, однако тот успел закрыться локтем.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Беспилотники атаковали три крупных российских города. Что об этом известно?
    Стало известно об ухудшении состояния госпитализированного голкипера ПСЖ
    В России предложили ввести минимальные цены на весь алкоголь
    Huawei останется без 5G в Европе
    Дженнифер Лоуренс отреагировала на критику ее сланцев на Каннском кинофестивале
    Ремонт в психбольнице Кащенко возмутил петербуржцев
    Названы способы уберечь деньги от кражи в отпуске
    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июне
    ЦБ оценил идею распространить ипотеку на «вторичку»
    Цены на кофе побили многолетний рекорд
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.