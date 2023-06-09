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18:00, 9 июня 2023Интернет и СМИ

«Королева порно» раскрыла тайну отношений с мужчинами

Бывшая порноактриса Джеймсон заявила, что встречалась с мужчинами, потому что хотела детей

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Бывшая порноактриса Дженна Джеймсон раскрыла главную тайну ее отношений с мужчинами. «Королева порно» заявила изданию People, что встречалась с ними, потому что хотела иметь детей.

В интервью журналу актриса откровенно высказалась обо всех прошлых отношениях. «Пытаюсь вспомнить, почему я вообще когда-либо встречалась с мужчинами или выходила замуж. Может быть, это прозвучит эгоистично, но движущей силой всегда были дети», — призналась Джеймсон.

Она отметила, что в итоге ее цель была достигнута. От союза с борцом UFC Тито Ортисом порноактриса родила близнецов Джесси и Джорни, а в отношениях с предпринимателем Лиором Биттоном появилась на свет дочь Батель.

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Ранее Джеймсон рассказала о непродолжительном романе с музыкантом Мэрилином Мэнсоном. По словам порноактрисы, она решила уйти от артиста после того, как он поделился фантазиями о сожжении возлюбленной заживо.

Джеймсон получила неофициальный титул королевы порно, потому что стала участницей большого количества эротических фильмов. За всю карьеру она сыграла в 192 картинах и стала режиссером четырех. Также она получила статус почетного участника в двух крупных организациях, занимающихся режиссурой и съемкой порно, — XRCO и AVN.

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    Мария Большакова
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