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«Королева порно» вспомнила о желании Мэрилина Мэнсона сжечь ее заживо

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Фото: Globallookpress.com

Бывшая порноактриса Дженна Джеймсон (Jenna Jameson), получившая неофициальный титул королева порно, рассказала о недолгом романе с музыкантом Мэрилином Мэнсоном, которого несколько женщин обвинили в насилии. В беседе с журналистом Daily Mail Джеймсон вспомнила, что рокер любил кусать ее во время секса и фантазировал о том, чтобы сжечь ее.

«Наши отношения были странными. Мы встречались недолго. Я все прекратила после того, как он сказал, что мечтает сжечь меня заживо», — поделилась королева порно. Кроме того, она добавила, что ей не нравились синяки, остававшиеся на теле после укусов Мэнсона.

Бывшая порноактриса подчеркнула, что Мэнсон не применял к ней насилие и не делал с ней ничего без ее согласия. Джеймсон выразила уверенность в том, что это произошло потому, что она успела бросить музыканта, пока он не причинил ей вреда.

1 февраля звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще четыре женщины выступили со схожими обвинениями. Рокер отверг их свидетельства, заявив, что они являются «ужасными искажениями реальности». На фоне обвинений от сотрудничества с Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом, а также создатели сериалов «Американские боги» и «Калейдоскоп ужасов».

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