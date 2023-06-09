Бывший помощник Путина Сурков написал стихотворение о русской земле и расстрелянном полку

Владислав Сурков — бывший помощник президента России Владимира Путина — написал стихотворение о русской земле. Его опубликовал журналист Андрей Колесников в своем Telegram-канале.

В произведении Сурков написал о «готовности пасть за русскую землю расстрелянным полком». «Все с ничего начнем / Как миллион с нуля / Как Царствие Твое / С горчичного зерна», — пишет он.

Ранее Сурков написал стихотворение о чужой весне и мертвых солдатах. С его именем также связывали роман «Околоноля», вышедший в свет в 2009 году в «Русском пионере» под авторством Натана Дубовицкого.

Владислав Сурков в сентябре 2013 года стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его непосредственном участии были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) Минские соглашения. После 2014-го Сурков занимался вопросами взаимоотношений с Киевом и урегулирования конфликта в Донбассе. Должность помощника президента Сурков оставил в феврале 2020 года.