ВСУ обстреливают точку эвакуации в Херсонской области

РИА: Украинские войска обстреливают точку эвакуации под Алешками Херсонской области

Точка эвакуации, расположенная рядом с затопленным участком трассы М-14 (Одесса — Таганрог) в районе города Алешки, обстреливается украинскими войсками. Бойцы ВСУ открывают огонь, когда к ней приближаются автомобили спасателей и скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтера из числа местных жителей.

По словам собеседника агентства, когда к точке эвакуации подъезжают несколько машин, происходит прилет, и приходится уезжать оттуда как можно скорее. «Обстреливают постоянно», — отметил доброволец, помогающий спасателям вывозить жителей затопленного города Алешки на лодках.

О том, что ВСУ ведут огонь из минометов по спасателям, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов Херсонской области, также рассказывал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.