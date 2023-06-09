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23:51, 9 июня 2023Россия

ВСУ обстреливают точку эвакуации в Херсонской области

РИА: Украинские войска обстреливают точку эвакуации под Алешками Херсонской области

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Точка эвакуации, расположенная рядом с затопленным участком трассы М-14 (ОдессаТаганрог) в районе города Алешки, обстреливается украинскими войсками. Бойцы ВСУ открывают огонь, когда к ней приближаются автомобили спасателей и скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтера из числа местных жителей.

По словам собеседника агентства, когда к точке эвакуации подъезжают несколько машин, происходит прилет, и приходится уезжать оттуда как можно скорее. «Обстреливают постоянно», — отметил доброволец, помогающий спасателям вывозить жителей затопленного города Алешки на лодках.

О том, что ВСУ ведут огонь из минометов по спасателям, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов Херсонской области, также рассказывал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

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    Екатерина Подвигина
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