ВСУ обстреляли из минометов лодки спасателей в Херсонской области

Алексеенко: ВСУ обстреляли из минометов лодки спасателей, эвакуирующих жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из минометов по спасателям, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

По его словам, они ведут прицельный огонь по лодкам спасателей. «Лишь чудом обошлось без погибших», — говорится в сообщении.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС).