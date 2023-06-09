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21:35, 9 июня 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли из минометов лодки спасателей в Херсонской области

Алексеенко: ВСУ обстреляли из минометов лодки спасателей, эвакуирующих жителей
СюжетДиверсии в России

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из минометов по спасателям, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

По его словам, они ведут прицельный огонь по лодкам спасателей. «Лишь чудом обошлось без погибших», — говорится в сообщении.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС).

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    Марина Совина
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