ВСУ обстреляли из минометов лодки спасателей в Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из минометов по спасателям, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его словам, они ведут прицельный огонь по лодкам спасателей. «Лишь чудом обошлось без погибших», — говорится в сообщении.
Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС).